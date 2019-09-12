موسكو: خطط نتنياهو لضم غور الأردن تقوض آمال السلام

موسكو– قالت وزارة الخارجية الروسية ان خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرامية إلى ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وتقويض آمال السلام.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان صحفي اليوم الخميس “لفت انتباه موسكو تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نيته مد سيادة إسرائيل إلى غور الأردن، وهو التصريح الذي أثار رد فعل سلبيا حادا في العالم العربي”.

وعبرت الخارجية الروسية في بيانها “عن قلقنا إزاء خطط القيادة الإسرائيلية، التي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تصعيد حاد في التوتر في المنطقة، وتقويض آمال السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل وجيرانها العرب”.(بترا)