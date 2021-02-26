موسكو: واشنطن أبلغتنا بشن غارات شرق سورية قبل دقائق من تنفيذها

الغد- أكدت موسكو اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تبلغها بشن غارات جديدة على شرق سورية إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء مؤتمر صحفي : “العسكريون الروس تلقوا إخطارا من الجانب الأميركي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها”.

وأضاف لافروف :”العسكريون الروس والأميركيون لا يزالون على اتصال دائم ضمن آلية منع وقوع الاشتباك،هناك أهمية لاستئناف الاتصالات على المستوى الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا”.