آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

موسكو: واشنطن أبلغتنا بشن غارات شرق سورية قبل دقائق من تنفيذها

منذ 4 ساعات
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- أكدت موسكو اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تبلغها بشن غارات جديدة على شرق سورية إلا قبل دقائق معدودة من تنفيذ الهجوم.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أثناء مؤتمر صحفي : “العسكريون الروس تلقوا إخطارا من الجانب الأميركي بشأن الغارات الجديدة قبل أربع أو خمس دقائق فقط من شنها”.
وأضاف لافروف :”العسكريون الروس والأميركيون لا يزالون على اتصال دائم ضمن آلية منع وقوع الاشتباك،هناك أهمية لاستئناف الاتصالات على المستوى الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock