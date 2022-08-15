موسم العودة إلى المدرسة يكتمل مع عروض هواوي المميزة

مع حلول موسم العودة إلى المدرسة، تشارك هواوي الطلبة استعداداتهم للسنة الدراسية الجديدة مع عروضها المميزة على مجموعة من أبرز منتجاتها التي تجعل حياتهم أكثر سلاسة وسهولة ومتعة، وذلك خلال الفترة ما بين 15 آب لغاية 30 أيلول 2022.

أول عروض هواوي هو الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 15الذي يتمتع بشاشة مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة IPS مقاومة للتوهج تحتفظ بتصميم HUAWEI FullView المميز لسلسلة HUAWEI MateBook، وتوفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتجربة مشاهدة أكثر راحة. يدعم هذا الجهاز المميز معالج ™Intel® Core الجديد من الجيل الحادي عشر المبني على تقنية SuperFin 10 نانومتر، كما يتمتع بمزايا الجهاز الفائق Super Device لتوفير طريقة أكثر ملاءمة للمستخدمين لتوصيل الحاسوب المحمول بأجهزة أخرى، بالإضافة إلى زر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6 السريعة للغاية، والشاحن المضغوط بتقنية ™SuperCharge، وغير ذلك من المواصفات الرائعة.

بإمكانك اقتناء الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i5 11th 8+256 خلال موسم العودة إلى المدرسة بسعر 529 دينارًا بدلًا من 599 دينارًا، في حين يبلغ سعر الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i3 11th 8+256 439 دينارًا بدلًا من 489 دينارًا. وستحصل عند شرائك أي من الجهازين على هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر رمادية وفأرة. ويأتي الجهازان أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتعان بتمديد ضمان لمدة عام.

ومن العروض أيضًا الحاسوب المحمول الرائع HUAWEI MateBook D14 i3 11th 8+256، الذي يتمتع بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView بتقنية Eye Comfort مقاس 14 بوصة 1080 بيكسل عالية الدقة IPS مضادة للتوهج مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84% ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفير تجربة مشاهدة غامرة للغاية. ويتميز الجهاز بمعالج ™Intel® Core الجديد من الجيل الحادي عشر لتقديم أداء محسن إلى حد كبير مع دعم التعاون عبر الأجهزة، إلى جانب التقنيات المبتكرة مثل الجهاز الفائق Super Device، وزر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6 السريعة للغاية، والشاحن المضغوط بتقنية ™SuperCharge، وغيرها الكثير. يمكنك اقتناء هذا الحاسوب الرائع بسعر 479 دينارًا بدلًا من 515 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر رمادية وفأرة. ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان لمدة عام أو عامين.

ولمحبي سلسلة أجهزة الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook E نصيب من هذه العروض؛ إذ يتوفر جهاز HUAWEI MateBook E i3 بسعر 579 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن لوحة مفاتيح. ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بتمديد ضمان لمدة عام، وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام.

وتتواصل عروض هواوي لموسم العودة إلى المدرسة مع الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i5 11th 8+512 الذي يمكنك الحصول عليه بسعر 599 دينارًا بدلًا من 709 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D14 i5 11th 8+512 الذي يتوفر بسعر 629 دينارًا بدلًا من 679 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 i5 11th 8+512 الذي يمكنك الحصول عليه بسعر 709 دينارًا بدلًا من 799 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 RS 8 + 512 الذي يتوفر بسعر 649 دينارًا بدلًا من 699 دينارًا. وعند شرائك لأي من هذه الأجهزة، ستحصل على هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر رمادية وفأرة. وتأتي هذه الأجهزة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بتمديد ضمان لمدة عام.

ولا تقتصر عروض هواوي المميزة على أجهزة الحاسوب المحمول فحسب، بل تشمل أيضًا مجموعة من أبرز الأجهزة اللوحية، أبرزها HUAWEI MatePad 10.4 2022 + 128 LTE بسعر 250 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن قسيمة شرائية مجانية بقيمة 20 دينارًا وغطاء للجهاز. أما الجهاز اللوحي LTE HUAWEI MatePad T10s 4 + 64 فيتوفر بسعر 172 دينارًا، وHUAWEI MatePad T10s 4 + 64G WiFi بسعر 154 دينارًا، وHUAWEI MatePad T10 2 + 32G WiFi بسعر 122 دينارًا. وستحصل عند اقتناء أي من هذه الأجهزة الثلاثة على هدية مجانية عبارة عن غطاء للجهاز. وتأتي جميع هذه الأجهزة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بتمديد ضمان لمدة عام، وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام.

لا تفوّت عروض موسم العودة إلى المدرسة التي ستبدأ اعتبارًا من يوم 15 آب ولغاية 30 أيلول 2022؛ حيث يمكنك اقتناء أجهزتك المفضلة عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.