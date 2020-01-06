موسم رياضة السيارات ينطلق الشهر المقبل وتصعيد التحضيرات لباها الأردن – فيديو

عمان – الغد – ينطلق موسم رياضة السيارات الأردنية الشهر المقبل، بإقامة سباق الدفع الرباعي الأول، والعمل يتواصل بشكل متقن فيما يخص سباق باها الأردن “الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها”، الذي ينطلق في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها الأردن إحدى جولات بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها.

الجولة الإستعراضية (توين دريفت) من الجولة الأخيرة لبطولة الأردن للدريفت و الحدث الأخير لعام ٢٠١٩#MotorSportJo #DriftJo pic.twitter.com/uZOld4HTLS — Jordan Motorsport (@MotorsportJo) November 22, 2019

ونجحت مساعي أندية منطقة الشرق الأوسط (ميدل إيست زون)، (سورية، لبنان، والأردن) في إعادة تنشيط بطولة تحدي سباقات تسلق الهضبة، ووفقا للتحديثات الجديدة أصبح تسلق الرمان الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للهضبات ويقام في شهر تموز (يوليو).

وضمن الاستعدادات لباها الأردن، ستتم الأسبوع المقبل عملية استكشاف مسار السباق للعام الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار بتوفير مسار تشويقي يتيح للمتسابقين وعشاق الصحراء الاستمتاع بالأجواء العامة للسباق.

خطوات ثابتة

تمضي الأردنية لرياضة السيارات في تنفيذ خطتها للعام الحالي، من خلال إقامة 23 سباقا في مختلف السباقات، من أهمها سباق باها الأردن (الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها)، و4 راليات محلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي و5 سباقات للسرعة “سبيد تيست”، و5 سباقات للكارتينغ لإعداد مزيد من الأجيال الواعدة في رياضة السيارات كون سباقات الكارتينغ تعد “المدرسة الأم” لرياضة السيارات، و4 سباقات للدرفت، و3 سباقات للدفع الرباعي وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط لتسلق المرتفعات).

وكانت كوادر الأردنية لرياضة السيارات قد أسهمت في عملية تطوير رياضة السيارات، في إدارة راليات صحراوية في المنطقة، وكان النجاح حليف هذا النوع من الراليات الصحراوية.

تصعيد العمل لإنجاح باها الأردن

تصعد اللجان العاملة في سباق باها الأردن استعداداتها من أجل الوصول بالسباق إلى أرفع المستويات، في ظل مشاركة أبطال العالم لراليات للكروس كاونتري- باها، ووفق روزنامة بطولة كأس العالم للكروس كاونتري- باها، يقام السباق في شهر نيسان (أبريل) بدلا من شهر أيلول (سبتمبر)، وذلك تماشيا مع تطلعات أبطال العالم لسباقات الكروس كاونتري- باها والمساهمة في عملية تسهيل نقل السيارات المشاركة في السباق؛ حيث إن عملية نقل السيارات من أوروبا إلى الأردن مكلفة جدا، كما أن إقامة سباق باها الأردن في شهر نيسان (أبريل) تعزز من مشاركة أكبر عدد من المتسابقين العالميين والعرب والمحليين في السباق.