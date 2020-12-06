موسم كروي “أسود” ماديا ينتظر الأندية

عمان – الغد – عبر عدد من رؤساء وأعضاء في أندية المحترفين لكرة القدم، عن رؤية سوداوية للموسم الكروي المقبل، في ظل الأوضاع المالية المتعثرة التي تعيشها الأندية، والمتوقع أن تشهد تراجعا أكثر في الموسم المقبل.

وبدت أندية تضرب كفا بكف، لما تتجه إليه أوضاعها المالية في الموسم المقبل، نتيجة الديون الكثيرة التي اثقلت كاهلها في الموسم الحالي، وغياب الموارد المالية التي اعتادوا عليها، ما ينذر بموسم مادي اسود العام المقبل.

– (أخبار النجوم)