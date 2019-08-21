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موسى التعمري يخطف الأضواء في ليلة استثنائية بـ “التشامبيونزليغ”

منذ ساعتين

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خالد العميري 

عمان – خطف الدولي الأردني موسى التعمري لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي “الأضواء” في مباراة فريقه أمام اياكس امستردام الهولندي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في اطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأخير والمؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدّم التعمري أوراق اعتماده بقوّة عبر فاصل من المرواغات والانطلاقات المارادونية، والتي منحته آهات وإعجاب الجميع في ملعب “نيو جي اس بي ستاديوم”، حيث تم إختياره كأفضل لاعب في المباراة متفوقاً على لاعبين كبار من أياكس، الذي كان قريباً في الموسم المنتهي من بلوغ المباراة النهائية لـ “التشامبيونزليغ”.

وقام الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، بوضع صورة موسى التعمري على الصفحة الرئيسية، التي يتابعها ما يقارب 45 مليون متصفحا، واضحاً عليها هاشتاج باسم اللاعب.

وشكل التعمري مصدر ازعاج متكرر لدفاعات أياكس، الذين إرتكبوا أخطاء عليه، استحقت اشهار الحكم الاسباني انطونيو لاهوز للبطاقة الصفراء في 3 مناسبات.

وبعيداً عن نتيجة المباراة، كان النادي القبرصي يرغب بتسويق التعمري لكبار أندية “القارة العجوز”، لاظهار قدراته ومهاراته، لعله يشق طريقه ويسير يوماً ما على خطى العديد من اللاعبين العرب، الذين يلعبون مع كبار الأندية الأروروبية، أمثال المصري محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي، والجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي.

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