موسى التعمري يُشارك في حملة ايقاف سلسلة المرض – فيديو

خالد العميري

عمان – شارك لاعب المنتخب الوطني ونادي أبويل نيقوسيا القبرصي موسى التعمري، في حملة “إيقاف سلسلة المرض” التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي عبر نشر رسالة الأمل والوحدة، والتي تأتي ضمن جهود التوعية العامة لتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

واطلق “الآسيوي” حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، فضلا عن الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والمتمثلة بالبقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مسافة مناسبة مع الآخرين.

وقال التعمري – الفائز موسم 2018-2019 بجائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي: “أريد التقدم بالشكر إلى الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الاجتماعي، الذين يخاطرون بحياتهم ويقومون بعمل رائع من أجل مكافحة فيروس كورونا، الآن واجبنا أن نقوم بدورنا من أجل مساندتهم”.

وأضاف: “أدعو الجميع للالتزام بنصائح وتوصيات منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة، حيث يجب علينا أن نحافظ على النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي في مواجهة هذا الوباء العالمي، حيث أن التباعد عن الآخرين يذكرنا بقيم التشارك والاهتمام، ويمكن أن نتوحد من أجل استعادة الحياة الطبيعية”.

وشهدت حملة “كسر سلسلة المرض” على مدار الأسابيع الماضية، مشاركة العديد من نجوم قارة آسيا، ومن ضمنهم الأسترالية سامانثا كير وحارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند وهداف كأس آسيا 2019 القطري المعز علي، وعلى مبخوت صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، إلى جانب العديد من النجوم الآخرين.

khaled.omeri@alghad.jo