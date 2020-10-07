موسى مطلق يُطالب اتحاد السلة بمراجعة تعليماته

خالد العميري

عمان – تمنى لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونادي الجليل الرياضي، موسى مطلق، على اتحاد كرة السلة بأن يقوم بمراجعة تعليماته والسماح بمشاركة أي لاعب يحمل الجنسية الأردنية في البطولات التي ينظمها، دون اعتباره لاعبا محترفا.

وأشار مطلق في تصريحاته لـ”الغد”: “يجب أن يعامل اللاعب المجنس الذي يحمل الجنسية الأردنية معاملة اللاعب المحلي، والسماح له بالمشاركة في البطولات دون قيود”. وتابع: “كنا نرغب بضم المجنس راشيم رايت، لكننا اصطدمنا بتعليمات اتحاد السلة باعتباره لاعبا محترفا، رغم أنه لا يختلف من حيث المستوى عن بعض اللاعبين بحجم أمين أبو حواس وفريدي وسامي بزيع”.

كما تمنى مطلق، أن يتم إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني “صقور النشامى”، إلى سام دغلس أو معتصم سلامة. إلى ذلك، أكد موسى مطلق، أن تدريبات نادي الجليل تسير في وتيرة جيدة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني للجليل بقيادة المدرب عبدالسلام صالح في تحضير اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة، وذلك للظهور بصورة جيدة في البطولات. (فاست بريك)