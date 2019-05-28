موس الشوكولاته البارد

المقادير

كيك شوكولاتة جاهز

2 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة نشا

سكر حسب الذوق

3 ملاعق كبيرة كاكاو

125 غم شوكولاته مبشورة

علبة قشطة

طريقة التحضير

1. في قدر على النار نضع الحليب والنشا والكاكاو ونحرّك جيدا ثم نضيف السكر ونستمر بالتحريك حتى يجمد

2. نضيف الشوكولاته ونحرّك حتى الذوبان ثم نضيف القشطة

3. في أكواب صغيرة نوزّع الكيك إلى ثلث الكوب ونضغط عليه

4. نضيف خليط الشوكولاتة فوق الكيك وهو ساخن

5. يوضع بالثلاجة مدة أربع ساعات قبل التقديم

للتزيين توت أو فراولة أو حبيبات الشوكولاتة

5. نزينها بصلصة الشوكولاتة قبل التقديم

روان باطا/ خبيرة طهي