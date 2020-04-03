“موضوع” تتبرع بـ 100 ألف دينار لصندوق “همة وطن”

إبراهيم المبيضين

عمان- كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الاردن في مواجهة ازمة ” الكورونا” وايمانا منها بمبدأ التشاركية بين افراد المجتمع، تبرعت شركة ” موضوع” – اكبر موقع على الانترنت باللغة العربية – يوم امس بمبلغ 100 الف دينار لصالح صندوق ” همة وطن” الذي اعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن انشاءه الثلاثاء الماضي بموجب أمر الدفاع رقم (4)، لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا، ومواجهة آثاره.

وأعلن الشريك المؤسس، رئيس مجلس ادارة شركة ” موضوع” رامي فايز القواسمي عن مبادرة الشركة الريادية وموظفيها بالتبرع بمبلغ 100 الف دينار لصالح صندوق ” همة وطن” لدعم جهود الحكومة في حماية الوطن والمواطنين من وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال القواسمي في تصريحات صحافية لـ ” الغد” بان هذا التبرع ياتي ” ايمانا من موظفي شركة موضوع ومجلس ادارتها باهمية التشاركية بين ابناء المجتمع الاردني في هذا الظرف العصيب الذي نتأمل جميعا ان نتجاوزه على وجه السرعة وباحسن حال”.

واضاف القواسمي بان هذه ” المساهمة المتواضعة” من قبل شركة ” موضوع” وبمبلغ 100 دينار توزعت على النحو التالي : مبادرة من موظفي الشركة بقيمة 38850 دينار، و61150 دينارا من ادارة شركة ” موضوع”.

كما اشار القواسمي الى ان الشركة اسهمت ايضا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في بناء منصة ” درسك” من الناحية التقنية والعمل على ادارتها بالتعاون مع الشركاء ووزارة التربية والتعليم حيث كانت وزارة التربية والتعليم اعلنت قبل عشرة ايام عن اطلاق هذه المنصة المجانية، التي تركز على المواد الأساسية في الصفوف من الأول إلى الصف الثاني عشر لضمان استمرارية عملية التعليم في ظل الحظر الذي فرضته الظروف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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