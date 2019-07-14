موظفات في جامعة اليرموك يطالبن بوظائف إشرافية

أحمد التميمي

إربد- طالبت مجموعة موظفات في جامعة اليرموك يعملن بمسمى (سكرتيرة وطابعة) تتجاوز خبراتهن الـ20 عاما، بإنصافهن وتحويلهن إلى وظائف إشرافية أسوة بباقي زميلاتهن اللاتي تم تحويلهن في أوقات سابقة.

ودعت الموظفات اللواتي طلبن عدم ذكر أسمائهن إلى تحويلهن إلى وظائف إشرافية وتغيير المسمى إلى إداري، مشيرات إلى أن رئيس الجامعة شكل لجنة لدراسة حالتهن وخلصت إلى انه يحق للموظفة التي خدمت الجامعة 20 سنة فأكثر وتحمل شهادة الدبلوم ودرجتها ثانية التحويل إلى إداري وتكليفها وظيفة إشرافية.

وأشرن إلى أن القرار لم يطبق كونه لا يخدم الفئة المراد خدمتها أو التوصية لأجلها، ثم كلفت لجنة أخرى قررت وضع شرط تكليف المدير لها بوظيفة إشرافية وهو أمر نادر، وتقليل سنوات الخبرة لتكون 15 سنة بدلا من 20 عاما مع تجاهل قواعد الترقية وهي الدرجة والخبرة.

وأكدت الموظفات أن مسالة التكليف غالبا ما تتضمن ظلما كون المدير هو من يختار من يناسبه للعمل معه، حيث تجد الكثير في نفس الدائرة بدرجة وخبرة أعلى ممن كلف برئاسة القسم لأن المدير اختارها بناء على رغبته.

بدورة، قال مدير الموارد البشرية في جامعة اليرموك، رئيس اللجنة المكلفة الدكتور عبد الحليم الشياب، إن تعليمات ديوان الخدمة المدنية ومن خلال كتب موجه للجامعة والدوائر الحكومية، تنص على منع التحويل من مسمى وظيفي لآخر.

وأكد الشباب أن رئيس الجامعة كلف لجنة لدراسة أوضاع الموظفات التي لهن درجة ثانية وان تحمل شهادة جامعية حد أدنى دبلوم وان تكون لديها تكليف لمدة تزيد عن السنة أو السنتين.

وأشار إلى انه يجب أن يكون هناك شاغر متوفر في الجامعة من اجل التحويل، حيث سيصار إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذه الشروط ولغاية الآن لم يتم تحويل أي موظفة إلى مسمى آخر.

وقال الشياب إن مسالة أن تكون الموظفة مكلفة حتى يكون لديها الخبرة الكافية ولمصلحة تقتضيها طبيعة العمل في بعض دوائر الجامعة التي يجب أن يكون لديها إلمام وخبرة.

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