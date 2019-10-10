موظفا أمن وحماية يضبطان “محتالا بخمسين دينارا” في “جوازات الضفة”

عمان – التقى مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد أحمد علي العجارمة، اليوم الخميس، موظفي الأمن والحماية الرائد المتقاعد عدنان ابراهيم المرايات، والنقيب المتقاعد عبدالقادر يوسف البطوش اللذان يعملان في دائرة الاحوال العامة والجوازات ضمن كادر المؤسسة.

وقدم العجارمة الشكر لموظفي الامن على اخلاصهما بالعمل المناط بهما وحسهما الأمني المتمثل بقيامهما بضبط أحد المواطنين الذي قام بالاحتيال على مراجع واخذ مبلغ 50 دينارا منه لقاء انجاز معاملة غير قانونية في مكتب جوازات الضفة الغربية وتسليمه للجهات الأمنية، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

وقال العجارمة : “إن دل هذا على شيء فانما يدل على حرص وامانة واخلاص كوادر الامن والحماية المنتشرين في مؤسسات الدولة وحسهم الأمني تجاه الوطن ومؤسسات الوطن”. -(بترا)