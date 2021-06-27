موظفون في جامعة اليرموك يطالبون باحتساب شهاداتهم العلمية

أحمد التميمي

إربد- دعا موظفون من حملة المؤهلات العلمية في جامعة اليرموك، رئاسة الجامعة إلى التدخل للمساعدة باحتساب الشهادات العلمية حسب تعليمات وأنظمة الجامعة والتي تجيز لرئيس الجامعة احتساب المؤهل العلمي على أساس تطبيق النص (الجوازية) لصالح الموظف وليس ضده لأن الأصل الموافقة والرفض استثناء.

وأكد الموظفون في رسالة حملت عشرات التواقيع، أنهم تقدموا باستدعاءات فردية وجماعية بخصوص احتساب المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها أثناء العمل، ولم يتلقوا ردا لإنصافهم رغم أن التوجه العام للدولة هو احتساب المؤهلات العلمية للموظفين وذلك من خلال كتاب لديوان الخدمة المدنية.

وقالوا إن الجامعات الأردنية تقوم باحتساب المؤهلات العلمية كما هو وما زالت إدارات الجامعة المتعاقبة تعتبر أن طلب الموظفين لاحتساب المؤهلات العلمية قيد النظر دون الرد بالموافقة أو الرفض وذلك منذ فترة طويلة بداعي ظروف الجامعة المادية.

وأشاروا إلى انه وبالرغم أن بعض الموظفين حصلوا على الموافقة على الدراسة من إدارة الجامعة إلا انه لم يتم إنصاف أي موظف لغاية الآن.