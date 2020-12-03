موظفو “الأونروا” يستلمون رواتبهم كاملة.. والأزمة قد تتجدد الشهر الحالي

نادية سعد الدين

عمان – استّلم قرابة 7 آلاف موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالأردن، رواتبهم كاملة دون نقص، إضافة إلى رواتب موظفي العقود ومستحقات المتقاعدين، وفق قرار إدارة الوكالة.

وقد اكتملت أمس آلية استلام العاملين في الوكالة لرواتبهم، التي استمرت على مدار يومين، كما قررت إدارة الوكالة تحويل كامل رواتب موظفي العقود ومستحقات المتقاعدين، الذين تقاعدوا خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين وعددهم 11 موظفاً.

وأعلنت رئاسة اتحاد العاملين في الوكالة بالأردن، كما في أقاليم “الأونروا” الخمس، عن تعليق الإجراءات التصعيدية التي كان العاملون قد شرعوا بتنفيذها الشهر الماضي عبر الاعتصام أمام منشآت الوكالة.

وقالت مصادر مطلعة بـ”الأونروا” إن “الاتحاد العام للعاملين قرر تعليق اجراءاته التصعيدية، ولكنه في مرحلة ترقب حالياً بانتظار ما ستسفر عنه تطورات الأزمة في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال تجدد أزمة الرواتب للشهر الحالي”.

وأوضحت أن أزمة الرواتب بالوكالة، التي تعاني عجزا ماليا يقدر بنحو 115 مليون دولار للعام الحالي، “لم تنته بعد، اذ ما تزال إدارة الوكالة بعيدة عن تغطية كشوف الرواتب الكاملة للشهر الحالي”.

وجددت المصادر موقف العاملين في الوكالة الرافض للمساس برواتبهم، عبر تخفيضها أو تأجيلها، كما يرفضون حل الأزمة المالية على حساب حقوقهم المشروعة في الحصول على رواتبهم كاملة”. وأضافت أن “إدارة الوكالة تواصل جهودها من أجل حشد الدعم اللازم لتأمين الرواتب واستمرارية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأشهر المقبلة، كما تسعى لإشراك المجتمع الدولي في نموذج تمويل مستدام لـ”الأونروا” من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الوكالة”. وقالت المصادر نفسها إن “الأونروا” لم تتلق في الفترة الأخيرة مساهمات كبيرة بمبالغ يمكن أن توفر لها الاستقرار المالي الكافي حتى نهاية العام الحالي”.

وقد قررت إدارة الوكالة دفع كامل رواتب زهاء 28 ألف موظف لديها، منهم 7 آلاف في الأردن، بعدما لوحّت سابقاً بتجزئتها، وذلك بعدما تقدمت بطلب قرض آخر بقيمة 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ.