موظفو البنك التجاري يتبرعون بربع مليون دينار لصندوق همة وطن

انطلاقاً من واجبهم الوطني وحرصهم على دعم الجهود الحكومية الدؤوبة في مكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره، بادر موظفو البنك التجاري الأردني بالتبرع بمبلغ ربع مليون دينار لصالح صندوق همة وطن، آملين أن تغطي هذه المساهمة جزءاً من تكاليف الرعاية الصحية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمعالجة المصابين بهذا الوباء. ومن الجدير بالذكر، أن البنك قد تبرع في وقت سابق بمبلغ 400 ألف دينار لصندوق همة وطن، كما حثّ أيضاً عملائه على التبرع لوزارة الصحة من خلال تطبيقه البنكي والذي بلغ مجموع التبرعات لها أكثر من 20 ألف دينار.