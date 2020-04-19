موظفو البنك العربي الإسلامي الدولي يتبرعون بمبلغ 250 الف دينار لصندوق همة وطن

عمان- الغد– أعلنت أسرة البنك العربي الإسلامي الدولي عن مساهمتها بمبلغ 250 ألف دينار من رواتبهم لصالح صندوق همة وطن لدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة وكافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الجيش العربي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع فايروس كورونا ومنع انتشاره .

واكد البنك العربي الإسلامي الدولي في بيان صحفي عن فخره واعتزازه بروح العطاء التي يمتاز بها موظفو البنك وحسهم الوطني العالي وادراكهم لحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن بحيث يتطلب منا تكاتفاً وطنياً وشعوراً بالمسؤولية من الجميع وهو أقل ما يمكن تقديمه للوطن في ظل الجائحة التي أصابت العالم.

وعبر موظفو البنك العربي الإسلامي الدولي عن اعتزازهم وفخرهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله حيث كان لتوجيهاته المستمرة للحكومة الأثر الكبير في حماية الوطن والمواطن من وباء كورونا سائلين المولى عز وجل ان يحفظ أردننا الحبيب من كل مكروه .