موظفو البنك العربي يتبرعون بمليون وربع دينار لـ”همة وطن”

عمان- الغد- قدم موظفو البنك العربي تبرعاً بقيمة مليون ومئتين وخمسين ألف دينار لصندوق (همة وطن) مساهمة منهم في دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد واحتواء تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية على الوطن.

ويأتي هذا التبرع انطلاقاً من حس المسؤولية والواجب الوطني من قبل كافة كوادر البنك العربي وموظفيه في المملكة وتجسيداً لروح التكافل والمواطنة الصالحة والحرص الصادق على تلبية نداء الوطن تحت مختلف الظروف والتحديات. كما تعبر هذه المساهمة من قبل كوادر البنك عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق لما تبذله مختلف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والجيش العربي والخدمات الطبية الملكية والاجهزة الأمنية، بشكل متواصل لحماية الوطن من هذا الوباء.

ويشمل مبلغ التبرع المقدم،تبرع اجمالي بقيمة مليون دينار من قبل كافة موظفي البنك العربي في المملكة وموظفي كل من مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست) والشركة العربية الوطنية للتأجيرالتابعتين للبنك العربيوكذلك موظفي مؤسسة عبدالحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية.وشملتالمساهمة كذلك تبرع المديرالعام التنفيذي للبنك العربي – السيد نعمة صباغ بمبلغ 150 ألف دينار وتبرع نائب المدير العام – الآنسة رندة صادق بملبغ 100 ألف دينار.

وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي كان في مقدمة الداعمين للجهود التي تبذلها المملكة لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبرع البنك العربي بمبلغ اجمالي بلغ 15 مليون دينار لصندوق (همة وطن) وحساب وزارة الصحة، انطلاقاً من واجبه الوطني ومسؤوليته المجتمعية تجاه المساهمة في حماية الوطن والمحافظة على موارده ومنجزاته.