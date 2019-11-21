موظفو “الحديدي الحجازي” يعتصمون رفضاً لقرار الدمج بـ “النقل”

عمان- الغد- اعتصم موظفو مؤسسة الخط الحديدي الحجازي اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء دمج المؤسسة بوزارة النقل.

وقال المعتصمون إن القرار سيتسبب بضياع حقوق العاملين، خصوصا ان “الخط وقف إسلامي، لا يجوز اعتباره مديرية، عدا عن أنه لا يحمّل خزينة الدولة اية أعباء مالية”.

وكانت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، قالت إن دمج مؤسسة الخط الحجازي الأردني بوزارة النقل “لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني”.

وأكدت الحمود أن إجراء دمج المؤسسة بوزارة النقل “لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث أنها وقف، طالما ان هذا الاجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور”، مشيرة الى أن “الوقف تسري عليه أحكام الشرعية الخاصة بالوقف والواردة في أحكام القانون المدني الأردني دون أحكام إدارته وتنظيم شؤونه”.