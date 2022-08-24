موظفون في “الوطني لحقوق الإنسان”: الإدارة تصرّ على المحاباة والتمييز- (صور)

أصدر موظفون في المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا صباح اليوم الأربعاء، يحتجون فيه على “الإجراءات التعسفية في إدارة المركز”، مؤكدين “إصرارهم على إلغاء القرارات الإدارية المتخذة في وقت سابق والمخالفة للتشريعات”، بحسب وصفهم.

وفيما يأتي نص البيان:

في الوقت الذي كنا ننظر فيه رجوع ادارة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جادة الصواب والامتثال بالعمل بقانون المركز وتعليماته الناظمة وذلك من خلال الرجوع عن القرارات التمييزية السابقة طالعتنا الإدارة صباح هذا اليوم وللأسف الشديد بإعادة صياغة القرارات على نحو شكلي واصرارها على ممارسة المحاباة التمييز لصالح ذات الفئة من الموظفين.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تعداه إلى تكليف المدير المالي والإداري في المركز لمنع كافة أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي الذي كفلة الدستور والتي ما زال ينادي المركز بحمايتها من خلال بياناته وتقاريره الدورية.

ان الاصرار على هذا النهج التعسفي باتخاذ القرارات يزيدنا إصرارا وتمسكا وثباتا لالغاء هذه القرارات المخالفة للتشريعات وقواعد الشفافيه والعدالة.