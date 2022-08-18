موظفو “الوطني لحقوق الإنسان” يستمرون باعتصامهم لليوم الثاني

استمر موظفو المركز الوطني لحقوق الإنسان، لليوم الثاني على التوالي، في اعتصامهم اليوم الخميس، أمام بوابة المركز؛ احتجاجًا “على الترفيعات المخالفة للنظام الداخلي، والتي لم تراعِ الأسس الإدارية المتبعة لدى المركز”، بحسب تأكيداتهم.

وبدأ الموظفون إضرابًا عن العمل، بحسب قرار الإمانة العامة، “لحين الرجوع عن القرارات الأخيرة والالتزام بكافة التشريعات الناظمة لعمل المركز، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، حسب ما جاء في مذكرة داخلية تبناها بعض الموظفين.

وتأتي الخلافات بعد قرار رئيس مجلس الأمناء، ارحيل الغرايبة، بترفيع 4 موظفين، واحد منهم لدرجة مفوضة حماية أصيل، والثاني لدرجة مفوض تعزيز بالوكالة، فيما رُفع الموظف الثالث إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، ورُفع الموظف الرابع من الفئة الثالثة إلى الثانية (مدير إدارة)، ما شكل “صدمة” لبعض الموظفين بعد تأكدهم من عدم معرفة أعضاء من مجلس الأمناء، بحسب قولهم.