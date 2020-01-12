موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا يعتصمون أمام “الرئاسة”- صور وفيديو

أحمد التميمي

الرمثا- اعتصم المئات من موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا أمام مبنى رئاسة الجامعة صباح اليوم الاحد، احتجاجا على المماطلة والتسويف في تنفيذ 16 مطلبا كانوا تقدموا بها لادارة الجامعة منذ عدة أشهر.

وينفذ الموظفون اعتصاما لمدة ساعة اليوم، فيما سينفذوا غدا اعتصاما مفتوحا عن العمل لحين تلبية مطالبهم.

واكد المعتصمون أن التصعيد جاء ردا على تجاهل ادارة الجامعة للمطالب التي تقدموا بها منذ أشهر، مؤكدين استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم من قبل الادارة.



يذكر أن مطالب الموظفين تتمثل بشمول علاوة الموازي في مظلة الضمان، وحل لجنة الموازي التي يتقاضى أعضاؤها مبالغ طائلة تزيد على الـ60 ألف دينار سنويا، وتشكيل لجنة محايدة من الموظفين لإعادة النظر في طريقة احتساب المياومة والعقود والمكافأة، التي تمت مؤخرا ولم تكن محققة للعدالة بين الموظفين.

كما تشمل المطالب اخضاع العاملين في المهن المعتمدة من الضمان الاجتماعي، كمهن خطرة ضمن القانون وصرف علاوة خاصة لهم، وصرف علاوة الايزو للإداريين أسوة بعلاوة الايزو الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وهي “عبارة عن حصول الكلية أو القسم على اعتماد دولي يتم من خلاله صرف مبلغ يقدر بحوالي 450 دينارا لكل عضو هيئة تدريس في تلك الكلية”.

وأشاروا إلى أن الزيادة المقطوعة الأخيرة التي تم صرفها على علاوة الموازي 20 دينارا والتي كانت قد أقرت بمقدار 100 دينار على مدار 5 سنوات في عهد الرئيس السابق للجامعة، كان يجب إن تكون متساوية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، فالفرق المتحصل مسبقا في العلاوة يجب المحافظة عليه وعدم زيادته في كل زيادة تتم.



ودعا الموظفون إلى اخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الإجازات المطلوب من قبل الموظفين، والمتمثل بزيادة عدد أيام الإجازات إلى 30 يوما بدل 21 يوما وعدم احتساب أيام الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية المتخللة للإجازة.

وأكدوا على أهمية إعادة النظر بتعليمات العمل الإضافي، والتي وضعت منذ زمن بعيد وحددت بـ 48 ساعة و250 دينارا، والتي أصبحت لا تمثل واقع التضخم الحاصل، والتي تزامنت مع منع منح الموظف لإجازات إدارية بدل ساعات الدوام، التي يعمل بها الموظف الأمر الذي يضطره للتنازل عن حقه بقيمة العمل الذي قام به.

ودعوا إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة تعليمات معالجة الأسنان وتخصيص عيادات خاصة لموظفي الجامعة تضمن مواعيد منطقية ضمن خطة العلاج.