موظفو جامعة اليرموك يعتصمون احتجاجاً على “الموازي” (فيديو)

أحمد التميمي

إربد – اعتصم موظفون وأعضاء في الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك، اليوم الاثنين، أمام رئاسة الجامعة، احتجاجا على تعديل نسب مخصصاتهم من دخل برنامج التعليم الموازي.

ودعوا خلال الاعتصام إدارة الجامعة إلى التراجع عن القرار الذي اعتبروه مجحفا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وندد المشاركون بالقرار، داعين الى التراجع عن القرار وانهم سيصعدون من اجراءاتهم الاحتحاجية بداية الفصل وستصل الى حد الامتناع عن التدريس بعد الاعلان عن اعتصام مفتوح.

وكان مجلس امناء الجامعة اعلن في وقت سابق من الشهر عن ابقاء نسبة 43 % من دخل الموازي ليوزع على العاملين بواقع 29.7 % للاكاديميين و 13.3 % للاداريين الا ان رواتب شهر كانون ثاني من بداية العام لاحظ الاكاديميون اقتطاعات كبيرة من رواتبهم لا تتسق مع قرار مجلس الامناء .

وندد المشاركون في الوقفة بمحاولة اظهار قرار مجلس الامناء، الإبقاء على النسبة كما هي في السنوات السابقة وكأنها انجاز لخدمة العاملين ومراعاة للاوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها في حين جاء الواقع مخالفا.

واكدوا ان التوسع في التعيينات بكليات واقسام الجامعة والتي بلغت قرابة 250 عضو هيئة تدريس غير مبررة ويفترض ان لا تكون على حساب حقوقهم المكتسبة طيلة سنوات.

بدورة، قال رئيس مجلس الامناء الدكتور خالد العمري الذي التقى المعتصمين ان مبررات الخفض ارتبطت بانخفاض عوائد الموازي من 22 مليون دينار الى 20 مليون دينار.

وانتهى الاعتصام الذي استمر ساعة بعد لقاء رئيس مجلس الامناء، فينا قرر المعتصمين تنفيذ وقفات مماثلة ضمن برنامج تصعيدي سيعلن عنه لحين التراجع عن قرار مجلس الامناء.

وكان مصدر مسؤول في الجامعة اكد ان النسبة المحددة هي من ايرادات جميع البرامج سواء الموازي والدراسات العليا والبرنامج الدولي استنادا للانظمة، لافتا الى ان التوسع في التعيينات وخصوصا اعضاء هيئة التدريس خلال العامين الماضيين نتيجته الحتمية استفادة الجدد من مخصصات البرنامج وبالتالي انخفاض المبالغ التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس.

واشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى ان قرابة 250 عاملا من ضمن التعيينات الجديدة دخلوا على خط الاستفادة من المخصصات وبالتالي حالة طبيعية ان لا تكون المبالغ المحددة من ضمن نسبة ال 43% كما هي .

واكد ان الابقاء على النسبة يعد ايجابيا في ظل الظروف والضائقة المالية للجامعة التي تعيشها بفعل المديونية.

واشار الى ان اعضاء هيئة التدريس يطالبون بنفس المبالغ التي كانت تصرف في سنوات سابقة وهو مخالف للقوانين والانظمة وتخضع لمراقبة ديوان المحاسبة.

واكد المصدر ان الموظفين الاداريين لن يتاثروا بتخفيض نسبة الموازي جراء عدم وجود تعيينات ادارية العام الماضي.