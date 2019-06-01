موظفو “ستاندرد تشارترد” يتطوعون لإطعام الأسر العفيفة في تكية أم علي

عمان- انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية والهادفة لخدمة المجتمع المحلي في المجالات الخيرية والإنسانية، قام فريق من متطوعي بنك “ستاندرد تشارترد” الأردن بالمشاركة في تقديم وجبات الإفطار لألفي صائم ضمن برنامج موائد الرحمن الذي يقام في مقر تكية أم علي الرئيسي الكائن في المحطة.

وفي هذه المناسبة، قال مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” الأردن: “تمثل هذه المبادرة التزام البنك تجاه المجتمع المحلي، وذلك عن طريق توفير لقمة عيش كريمة للأسر المحتاجة. ونحن في بنك ستاندرد تشارترد، نهدف من خلال هذا الدعم إلى ترسيخ مبدأ المساعدة ومد يد العون إلى الأسر الأكثر حاجة، ولا يسعني هنا إلا أن أثني على المجهود الرائع الذي تبذله تكية أم علي لمكافحة الفقر الغذائي في الأردن”.

ومن جهته، قال سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي: “نثمن في تكية أم علي الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم عملياتها وما هو إلا دليل على إيمانهم بأهداف تكية أم علي، والتي تسعى من خلالها للقضاء على الفقر الغذائي في الأردن. كما تثني تكية أم علي على إيمانهم بأهمية التكافل الاجتماعي ودوره في تنمية المجتمع”.

يشار إلى أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 40,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في محافظات المملكة كافة والذين يشكلون 200,000 فرد؛ حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام والتي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.