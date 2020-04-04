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موظفو “صفوة” يتبرعون بنصف مليون دينار لصندوق “همة وطن”

منذ 3 ساعات
بنك صفوة الإسلامي

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عمان- انطلاقا من القيم الأساسية التي يتحلى بها موظفو بنك صفوة الإسلامي ولأن الإيمان بالوطن وحبه هو جزء من إيمانهم بدينهم وقيمهم التي يفخرون بها ولشعورهم بأهمية الوقوف جنبا الى جنب مع كافة الجهود الجبارة التي تقوم بها كافة المؤسسات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على وطننا الحبيب وكمبادرة منهم؛ قام موظفو بنك صفوة الإسلامي بالتبرع بمبلغ نصف مليون دينار أردني لحساب صندوق “همة وطن”.
وقد جاءت هذه المبادرة، حسب موظفي البنك، تحقيقا للشعار الذي أطلقه البنك بداية العام الحالي وهو محور (تعاملات مصرفية عادلة ومسؤولة) والتي تتمحور كافة أعمال البنك حوله في كافة المجالات.
حمى الله أردننا في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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