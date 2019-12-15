موظفو “كابيتال بنك” يزورون “جمعية دار السلام”

عمان- تنفيذا لبرامج مسؤوليته المجتمعية، نظم نادي كابيتال بنك التطوعي وبالتعاون مع فندق الانتركونتيننتال- الأردن، زيارة لعدد من موظفي كابيتال بنك لمقر جمعية دار السلام لكبار السن، وذلك يوم السبت 7 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

ويحرص “كابيتال بنك”، على أداء دوره المجتمعي بشكل فاعل، إلى جانب تحفيز موظفيه على المشاركة والانخراط في مختلف مبادرات وبرامج استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها ويعمل على تنفيذها على مدار العام.

وحمل موظفو “كابيتال بنك”، مجموعة من المساعدات العينية (شالات الصوف وبدلات الرياضة) التي تم توزيعها على 92 مسناً ومسنة داخل الدار، فيما قام موظفو فندق الانتركونتيننتال بإعداد وتحضير طعام الغداء لهم.

واطلع الموظفون، خلال الزيارة، على الخدمات التي تقدمها جمعية دار السلام وأوضاع المسنين الصحية والمعيشية فيها؛ حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المميزة التي يوفرها القائمون على الجمعية ومشرفوها وموظفوها المتخصصون والقادرون على التعامل مع كبار السن بعد خضوعهم لبرامج تدريبية معدة مسبقاً.

ومن جانبهم، ثمن مسؤولو ومنتفعو جمعية دار السلام، هذه المبادرة الإنسانية والنوعية من قبل موظفي “كابيتال بنك”، مشيدين بدور البنك في المساهمة بتحقيق الاستقرار المجتمعي وحرصه الدائم على التواصل ومد يد العون للمحتاجين من فئات المجتمع المحلي كافة.