موظفو “كابيتال بنك” يطلقون حملتهم السنوية لدعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي

عمان-قام كابيتال بنك بإطلاق حملته السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي دعماً لحملة البرنامج الأردني لسرطان الثدي بقيادة ودعم مؤسسة الحسين للسرطان. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بسرطان الثدي وتقديم التبرعات لتغطية تكاليف فحوصات الماموجرام للسيدات غير المقتدرات في مركز الحسين للسرطان.

للسنة الرابعة على التوالي، وبمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وفي إطار برنامج “كابيتال العطاء”، شارك موظفو كابيتال بنك في تنفيذ عدة أنشطة لدعم الحملة السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، من أبرزها قيام الموظفين بالتبرع المباشر إما لمرة واحدة أو طلب خصم مبلغ شهري محدد من رواتبهم، والتبرع غير المباشر من خلال تحديد أماكن اصطفاف السيارات باللون الوردي، حيث قام الموظفون بدفع مبالغ مقابل عملية الاصطفاف كتبرعات، كما تم استبدال أجهزة التعقيم وكمامات الوجه باللون الوردي بدلاً من الأزرق.

وخلال شهر تشرين الأول من كل عام وهو الشهر الذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، ينظم موظفو كابيتال بنك فعالية بهدف زيادة التوعية بأهمية إجراء الفحوصات الدورية للكشف عن سرطان الثدي، مما يساهم في اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة وبالتالي رفع نسبة الشفاء وتحسين التجاوب مع العلاج.

وتترجم هذه الفعالية السنوية، استراتيجية المسؤولية المجتمعية لكابيتال بنك التي تُعزز من مكانة البنك كمؤسسة وطنية لها دور متميز في إحداث التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لكابيتال بنك تتضمن إقامة شراكات استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التعليم، والنمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، كتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية للمحتاجين.

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