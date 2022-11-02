موظف في بلدية إربد يطوّر واجهة خاصة لاحتساب المستحقات المالية لرخص الأبنية

إربد- الغد- طوّر موظف بلدية إربد الكبرى أشرف عبنده واجهة خاصة باحتساب كافة المستحقات المالية المترتبة على إصدار رخص الأبنية بدقة متناهية دون تدخل العنصر البشري فيها.

وقال عبنده إن هذه الواجهة تحوّل حساب رسوم من بشري إلى إلكتروني بنسبة خطأ 0%، شريطة عدم وجود خطأ في إدخال البيانات، مبيناً أن ما يميزها هو سهولة استخدامها من قبل أي موظف، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على الفنيين المختصين بهذا الأمر.

وأكد أن المستخدم مقيد بأعمدة يعمل ضمنها، وهو ما يمنع أي تلاعب بهذه الواجهة بشكل مطلق.

وتابع أن من شأن هذه الواجهة توفير الكثير من الوقت والجهد باحتساب رسوم رخص المواطنين، إذ إن العملية تتم بدقائق معدودة.

وأشار عبنده إلى أن وزير الإدارة المحلية شكّل لجنة مختصة تضم فنيين وخبراء لمناقشة هذا المشروع والاطلاع عليه، وقد حصل على جميع الموافقات اللازمة وتم اعتماده بعد التجربة والفحص.

وبين أن مشروعه كان جاهزاً منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وكان ينتظر من يؤمن به فقط، وهو الأمر الذي قام به رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي الذي اعتبره أكبر مشجع وداعم له لمواصلة ما بدأ به.

وأكد أن ما تلقاه من دعم من قبل مدرائه وزملائه كان له أثر كبير وطيب في تفريغه وتوفير كل السبل المتاحة له لإتمام هذا الإنجاز الذي يسجل لبلدية إربد الكبرى.

وختم عبنده حديثه بتأكيده أن كل ما سعى إليه هو وضع بلدية إربد الكبرى على خارطة التميز والحداثة والتطوير.