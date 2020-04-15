عمان – الغد- حولت وزارة التنمية الاجتماعية أحد الموظفين العاملين في القطاع الخاص بمركز لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الجهات الأمنية بعد اعتدائه على أحد المنتفعين في المركز.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن أحد منتفعي المراكز الخاصة للرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد موظفي المركز، واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بحق الموظف، وتحويله إلى الجهات الأمنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأكد أن الوزارة مستمرة بتفقد جميع دور الإيواء الخاصة والتطوعية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الصحية، وتوفير جميع احتياجات المنتفعين، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وطبقت الوزارة مجموعة من الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشاء فيروس كورونا، بالإضافة لإعداد برامج تعليمية وصحية لتعويض المنتفعين في مراكز الرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة في ظل الحظر الذي تعيشه جميع محافظات المملكة.