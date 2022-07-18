موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة والقنوات الناقلة

يلتقي فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية في لقاء ودي ضمن الفترة التحضيرية للموسم الجديد للفريقين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد حاليًا فريق برشلونة بالولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد في ظل وجود االصفقات الجديدة التي عقدها الفريق في الصيف الحالي.

فيما يتواجد أيضًا ريال مدريد في نفس المكان من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستعتبر مباراة الكلاسيكو هي أولى مباريات الميرينجي الودية خلال استعداداته للموسم الجديد.

فيما سبق للبلوجرانا أن خاض وديتين خلال الفترة التحضيرية، الأولى جاءت أمام نجوم الدوري الاسترالي وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، وكانت الثانية ضد فريق أولوت والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، بينما سيواجه النادي الكتالوني فريق إنتر ميامي في ثالث مواجهاته بالجولة التحضيرية في وقت مبكر من صباح الأربعاء 20 يوليو.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة

من المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد بالولايات المتحدة في الجولة التحضيرية للموسم الجديد للفريقين صباح الأحد الموافق 24 يوليو الجاري.

ويستضيف ملعب أليجيانت بالولايات المتحدة مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في تمام السادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الولايات المتحدة

وسوف تقوم قناة نادي برشلونة بنقل مباراة الكلاسيكو الودية بين فريقي برشلونة وريال مدريد التي ستقام في الولايات المتحدة، ولم تقم حتى الآن أي قناة في الشرق الأوسط بالإعلان عن نقل المباراة.