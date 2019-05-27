شركات وأعمال

“موفنبيك الأردن” تتعاون مع “تكية أم علي” بتوزيع طرود رمضان

منذ 8 دقائق
تكية أم علي

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عمان- قامت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن بالمشاركة في برنامج الدعم الغذائي المستدام خلال الشهر الفضيل للسنة الخامسة على التوالي وذلك دعما لهدف “تكية أم علي” النبيل في الوصول إلى أردن خال من الجوع، ومشاركة للمسوؤلية المجتمعية تجاه جميع من هم أقل حظا.
وجاء التعاون بين الطرفين لتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر العفيفة والتي تعيش تحت خط الفقر الغذائي خلال الشهر الفضيل على محورين، توفير الدعم الغذائي المستمر للأسر المعتمدة لدى تكية أم علي من خلال الطرود الغذائية الشهري والتي يحتوي كل منها على 24 مادة غذائية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية، بينما يمثل المحور الثاني بمشاركة فنادق ومنتجات موفنبيك – الأردن في عملية تعبئة وتغليف هذه الطرود قبل توزيعها للأسر المعتمدة

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