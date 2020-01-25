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“موفنبيك” تجدد شراكتها مع مجلتي “نكهات عائلية” و”Family Flavours”

منذ 27 دقيقة
فنادق ومنتجعات "موفنبيك" عمان

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عمان- وقعت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن اتفاقية شراكة مع المرجع للمطبوعات الناشرة للمجلتين الأردنيتين الوحيدتين اللتين تعنيان بالرعاية الوالدية نكهات عائلية وFamily Flavours قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بلاد الشام وباكستان _ أكور، مايكل نوجنت: “نحن متحمسون لتجديد الشراكة مع المرجع للمطبوعات، والتي منذ تأسيسها كانت ملتزمة في تزويد قراء مجلتيها بمعلومات مفيدة ومحدثة تلهمهم على انشاء أفضل بيئة أسرية وهي واحدة من القيم التي تؤمن بها فنادق ومنتجعات الموفنبيك.”
تم تكريم المرجع للمطبوعات مؤخرا من قبل فنادق ومنتجعات الموفنبيك في حفل لتكريم الشركاء التي ساهمت في نجاحها في الأردن. “نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة منذ أكثر من عقد مع فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن”، قالت هندلارا منكو الناشرة والمديرة التنفيذية للمرجع للمطبوعات.
تروج كلتا المجلتين نكهات عائلية وFamily Flavours لفنادق ومنتجعات الموفنبيك كأماكن ملائمة للأسر ولأطباقهم الفاخرة وتعرضان أجواء الفنادق الفريدة من خلال جلسات التصوير ونشاطات وفعاليات الصحة والرفاهية والترويج لها على منصات المجلتين الرقمية والمطبوعة.

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