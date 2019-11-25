“موفنبيك” تستمر في تطبيق نظام Green Globe

عمّان– فنادق ومنتجعات موفنبيك الخمس في الأردن تقوم بدور كبير في دعم ممارسات الاستدامة البيئية ووضعها في أولويات أعمالها وخططها. ونتيجة لذلك حصلت على شهادة Green Globe العالمية والتي جاءت بعد مراجعة شاملة للفنادق الخمسة – منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت، منتجع ووريزيدنسز موفنبيك العقبة، منتجع وسبا موفنبيك تالا باي العقبة، منتجع موفنبيك البترا، فندق موفنبيك قلعة النبطي.

تأتي هذه الشهادة تقديرا ودلالة على الممارسات البيئية والتشغيلية التي تتبناها فنادق ومنتجعات موفنبيك في الأردن التي تأتي وفقا لمعايير Green Globe الدولية والمقاييس العالية.

تشجع وتدعم موفنبيك الأردن الإجراءات والممارسات البيئية الملتزمة بالاستدامة البيئية والمسؤولة تجاه البيئة والمجتمع والموظفين من خلال إخضاعهم للتدريب والتعلم المستمر، بهدف حماية البيئة بالإضافة إلى زيادة وعي ضيوف الفنادق والمنتجعات بمبادرات حماية البيئة لتأثير دائم على المجتمع.

تتضامن فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن مع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وتدعو جميع أعضاء الفريق للمشاركة في المبادرات التي تدعم المسؤولية الاجتماعية والأنشطة التي تعمل مع المجتمع المحلي والتي ترتبط بالمساعدة والتطوع وزيادة الوعي ودعم القضايا النبيلة للمنظمات الإنسانية على نطاق واسع، بدءاً من دعم مؤسسة الملك حسين للسرطان من خلال عدة مبادرات منها مبادرة غرفة للخير، ومبادرة كيلوغرام من الإحسان للتبرع بالأغذية والملابس، ومبادرة العجلات الخضراء التي يتم فيها جمع الأغطية البلاستيكية وإعادة تدويرها من أجل التبرع بالعائدات إلى مؤسسة ولي العهد لتمويل التعليم والعلاج الطبيعي للأطفال الأقل حظًا والمصابين بالشلل الدماغي.

طبقت منتجعات وفنادق موفنبيك الأردن مجموعة واسعة من السياسات البيئية من أجل تقليل استهلاك المياه والطاقة والنفايات، حيث يعد منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت أحد الفنادق الرائدة في إدارة النفايات، من خلال استخدام عدة ممارسات للحد من النفايات في مرافق المنتجع. منتجع موفنبيك البحر الميت يقوم بدورًا كبيرًا أيضا في زيادة وعي الضيوف والموظفين تجاه المسؤولية البيئية، كما وسيعمل في المستقبل القريب على الحد من آثار استهلاك الكربون من خلال مبادرات أخرى صديقة للبيئة من أجل تحسين تجربة الضيوف داخل الفندق.