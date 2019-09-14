“موفنبيك” تطلق حملة “كيلو الخير” لمساعدة الأسر المحتاجة

عمان- أطلقت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن حملتها “كيلو الخير” للعام السادس على التوالي وذلك تزامنا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي لعمل الخير والذي يصادف في الخامس من شهر أيلول في كل عام.

تهدف حملة موفنبيك “كيلو الخير” والتي ابتكرتها فنادق ومنتجعات موفنبيك إلى دعوة الأردنيين ليكونوا قادة التغيير المأمول في مجال التبرع بالملابس والمستلزمات المدرسية التي تحتاجها الأسر في هذا الموسم. الحملة تساعد المجتمعات المحلية والأسر المحتاجة، وتعطي فرصة لاستعمال الملابس والأحذية القديمة التي تزيد عن حاجة اصحابها والتي غالبا ما تذهب إلى مكب النفايات وتؤثر سلبا على البيئة. المواقع الستة المتميزة لفنادق ومنتجعات موفنبيك المتواجدة في أنحاء المملكة ساهمت في إنجاح الحملة فتم جمع 700 كيلو من الخير حيث وضعت صناديق التبرعات وتم تشجيع الزوار والموظفين ومختلف فئات المجتمع للتبرع بكيلو غرام من الملابس والأحذية والبطانيات والمستلزمات المدرسية أو الألعاب لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات مالية في حياتهم اليومية.

كانت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن قد عقدت شراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية للإغاثة والتي اطلقت بدورها مبادرة بنك الملابس في العام 2013. وسيتولى بنك الملابس نقل المواد التي تم جمعها في موفنبيك الأردن لتوزيعها على الأسر التي تحتاجها، بالتعاون مع موظفي الفنادق والمنتجعات، من خلال مكاتب بنك الملابس لتشمل عملية التوزيع مختلف نواحي المملكة.

ساهمت هذه العلاقة بين فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن وبنك الملابس في تكريس أهداف برنامج الإستدامة العالمي الذي يشجع الإسهام الايجابي والإستدامة لتطوير المجتمعات المحلية والبيئة.