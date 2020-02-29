“موفنبيك” في جميع أنحاء العالم ابتداء من آذار 2020

عمان- صمّمت فنادق ومنتجعات موفنبيك، واحدة من مجموعة أكور، قائمة طعام جديدة مستوحاة ومحضرة من القهوة.

العلامة التجارية التي تميزت بخبرتها الواسعة بتحضير القهوة منذ أكثر من 50 عاما فأخذتها نحو آفاق جديدة، موفنبيك تتفنن بإبداعات الطهي في أطباق شهية غنية بحبوب القهوة والتي ستتوفر في موفنبيك الأردن ابتداءً من شهر آذار.

قام كيفين مولر، الباريستا المسؤول في موفنبيك، بتكريس خبرته في القائمة الجديدة حيث أضاف عبق القهوة لكل طبق، ابتداءً من سمك السلمون المدخن بزيت القهوة، والتونة المفعمة بالكراميل والأفوكادو، وصولا لشريحة لحم البقر الغنية بالإسبريسو.

وبدوره قال جوشين كروثايم، مدير فنادق ومنتجعات موفنبيك: “تم إعداد قائمة الطعام Coffee Cuisine، التي تحتوي على الأطباق الكلاسيكية على يد أمهر الطهاة بإضافة القليل من سحر الباريستا، تعد هذه التجربة أفضل تجارب موفنبيك بالطهي.”

وأضاف كيفين مولر، مسؤول الباريستا في موڤينبيك: “ستتفاجؤون كيف تم تحويل القهوة التقليدية لمزيج متميز من الأطباق، إذ أصبح بإمكانكم خوض تجربة لا مثيل لها في تذوق قائمة الطعام الجديدة في فنادق ومنتجعات موفنبيك في مختلف أنحاء العالم.”

والآن، أصبح موفنبيك والطعم الرائع مترادفان مع علامة القهوة الكلاسيكية”Der Himmlische” الشهيرة لأكثر من خمسة عقود والتي تتمتع بالنكهة الغنية والمتوازنة، والمصنوعة من حبوب الأرابيكا.

وسيتمكن ضيوف موفينبيك في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخلطات وحبوب القهوة المتوافرة على شكل كابتشينو أو إسبريسو أو لاتيه أو أي مشروب قهوة يختارونه.