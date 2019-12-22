“موفنبيك” يبدأ الاحتفالات بموسم الأعياد

عمان- تزينت الردهات والمطاعم والقاعات الكبرى في فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن بزينة رائعة محتفلة بموسم الأعياد المجيدة؛ حيث سيزور سانتا منتجع موفنبيك البترا ليلة عيد الميلاد ليشارك الضيوف عشية ميلادية مليئة بما لذ وطاب على ضوء الشموع. كما وسوف يستضيف منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت غداء على الطراز الإيطالي وإطلالة على البحر يوم عيد الميلاد.

أما قاعة منتجع وريزيندسز موفنبيك العقبة فستستقبل حفلة رأس السنة الجديدة 2020 تحت عنوان “حوريات البحر والقراصنة”، أما في مطعم “ناجل”- منتجع وسبا موفنبيك تالا باي العقبة فسيستقبل العام الجديد بالطراز الكلاسيكي.

وقال مايكل نوجنت، نائب مدير العمليات في الشرق الأوسط وباكستان: “لقد حولت جميع فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن مرافقها إلى أماكن رائعة ومناسبة للاحتفال. نحن نعتبر عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من أبرز المناسبات التي نبذل جهدنا لنضمن خلالها لضيوفنا قضاء أجمل الأوقات”. وفي يوم عيد الميلاد، يوفر منتجع موفنبيك البحر الميت سلسلة من الأنشطة الترفيهية كزيارة سانتا في غداء عيد الميلاد، أما عشاء ليلة عيد الميلاد في مطعم السرايا يعدكم بأشهى المأكولات. وسيقوم الطهاة المتخصصون في مطعم The Grill بإعداد عشاء رائع ضمن أجواء دافئة على ضوء الشموع ليلة عيد الميلاد، بينما سيتم تقديم وجبة الغداء لهذا اليوم في مطعم “لويجي” على الطراز الإيطالي على أنغام الموسيقى الاحتفالية لأجواء رائعة. أما حفلة رأس السنة فستكون في القاعة الكبرى، حيث بوفيه العشاء الفاخر على أنغام فرقة موسيقية. منتجع موفنبيك العقبة المطل على البحر الأحمر في ليلة رأس السنة سيأخذكم إلى عالم مختلف باحتفالية القراصنة وحوريات البحر. سيتم توزيع جوائز لأفضل لباس، سحوبات على جوائز، رسم بالحناء، أنشطة ترفيهية ورقص شرقي، بالإضافة إلى بوفيه الطعام المفتوح مع محطات الطهي العالمية. سيستمتع كل من الزوجين أو الأصدقاء أو جميع أفراد العائلة بالعد التنازلي لاستقبال العام 2020 ضمن أجواء مميزة. وستغني جوقة تالا باي مجموعة مختارة من الترانيم عند الساعة 6 مساءً من كل يوم أحد. أما يوم عيد الميلاد فسوف يقدم مطعم “ناجل” بوفيه عشاء غنيا، بينما يضمن “Casalingo” عشاء رائعا من خمسة أطباق إيطالية. سيكون توديع العام 2019 مميزاً هذا العام ورائعا بأسلوب أنيق في مطعم “ناجل”، فلا شك أن بوفيه العشاء الفاخر سيكون بداية مثالية لما قبل الرقص الشرقي والترفيه الحي الذي يلي العشاء بحفل العد التنازلي في Fun Bop.