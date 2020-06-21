موقع جديد لفرع البنك الإسلامي الأردني بحي معصوم

عمان-الغد- أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نقل فرعه في حي معصوم / محافظة الزرقاء إلى موقع جديد ومملوك للبنك ومقابل للموقع القديم في نفس شارع الفاروق، وذلك اعتبارا من يوم الاحد 21/6/2020.

وقال الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد، ان لدى مصرفنا استراتيجية تقوم على الاستغناء عن مباني الفروع والمكاتب المستأجرة واستبدالها بمبان مملوكة للبنك تراعي التواجد الجغرافي القريب من متعاملينا والتجمعات السكانية والنشاط الاقتصادي للمنطقة، مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وجاء نقل فرع حي معصوم الذي تم افتتاحه سنة1997 الى موقع جديد ليحافظ البنك على موقعه ضمن محافظة الزرقاء التي تعد ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث الكثافة السكانية حيث يوجد للبنك في محافظة الزرقاء 13 فرعا ومكتبا تغطي مختلف مناطق المحافظة وهي ( الزرقاء، الرصيفة، الغويرية، الهاشمية، ياجوز، حي معصوم، الزرقاء الجديدة، الزرقاء الغربية ،الضليل، وادي الحجر، حطين، عوجان، المنطقة الحرة) إلى جانب تواجد البنك في جميع محافظات المملكة بـ108 فرعا ومكتبا مع تقديم الخدمات المصرفية خلال العطل الرسمية والفترة المسائية في بعض الفروع والمكاتب.

وبين الدكتور حسين ان البنك مستمر بتنفيذ خطة التوسع والانتشار الجغرافي خلال العام الحالي بافتتاح فروع ومكاتب جديدة أو تحويل مكاتب إلى فروع أو نقلها إلى مواقع جديدة ومملوكة للبنك وبالتوازي مع التوسع الدؤوب في تقديم الخدمات الرقمية كالموبايل المصرفي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت I-Banking، والتوسع في الخدمات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي والتي وصل عددها إلى 258 جهازا، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة sms، ليتمكن متعاملو مصرفنا من الحصول على أفضل الخدمات بكل سهولة ويسر.