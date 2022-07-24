موقع محتوى أفضل المواقع الصاعدة لتقديم الخدمات “muhtwa.com”

ساهم الإنترنت والتطور الإلكتروني الغير محدود في ظهور العديد من المواقع والمنصات الرقمية الهامة والتي منها موقع muhtwa.com الذي أحدث تطور ملحوظ ونهضة كبيرة في مجال الإعلام والإخبار وأصبح خلال فترة قصيرة واحد من أهم النوافذ الإعلامية في مصر والوطن العربي وساعده على ذلك الدقة والتنظيم في اختيار وتنسيق المعلومات في قوالب مميزة بحيث تصل إلى القراء بسهولة.

وقد حقق الموقع نجاح كبير وكان له بصمة واضحة في المجال الإعلامي بمجرد إطلاقه في شهر فبراير من عام 2017 واستطاع الثبات بقوة والاستمرار والمنافسة مع المواقع الأخرى بل حقق الكثير من الحصريات الهامة التي جعلته في المراتب الأولى من حيث اهتمامات القراء في كافة أنحاء الوطن العربي.

وزاد من شهرة الموقع في البداية المقالات الهامة والبارزة التي يتناولها القائمين عليه والتي تستهدف اهتمامات القراء وتشبع ميولهم الثقافية ورغبتهم في التعلم كذلك تميزت المقالات بتنظيمها الدقيق حيث تتمثل الأولوية في جذب اهتمام القراء من خلال الحفاظ على الكتابة البسيطة وعرض الأفكار بشكل منظم ومتسلسل وترتيب العناوين بسلاسة ووضوح حتى يسهل فهمها والتفاعل معها.

يتولى الكتابة في محتوى مجموعة من الكتاب الشباب أصحاب الرؤية والفكر المتجدد مما يساعد في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي والمضمون المقدم كما يضمن صحة ودقة المعلومات المقدمة، وتجرى المراجعة الدورية للمقالات قبل النشر للتحقق من عدم وجود أية أخطاء نحوية أو لغوية قد تتسبب في الإخلال بالمعنى أو المضمون.

ويتفرع موقع محتوى إلى ما يقرب من اثني عشر قسم رئيسي أهمهم قسم الاقوال و العبارات يندرج منهم عشرات التصنيفات الفرعية الهامة والمتنوعة والتي تشمل الصحة والتغذية والأبراج وتفسيرات الرؤى والأحلام والأزياء والموضة والديكورات والسياحة والفن وغيرها من الأقسام الهامة التي تقدم للقراء وزائري الموقع المعلومات التي يهتمون بها ويبحثون عنها.

ولعل من أهم الأقسام التي يتضمنها محتوى تلك التي تتعلق بالخدمات حيث تسهل على الزائر التعرف على الخدمات الجديدة وطرق الاستفادة منها وكيفية التقديم والحصول عليها كما يتم الإعلان عبر المقالات الخدمية عن مواعيد المنح وفرص العمل التي يتم نشرها عبر المصالح والوزارات والهيئات الحكومية.

لا تتوقف خدمات موقع محتوى عند هذا فقط حيث تتولى العديد من المقالات تقديم المعلومات الهامة للطلاب من خلال قسم التعليم كما يتم شرح الدروس وتقديم الأبحاث الدراسية التي أصبحت مؤخرًا من أهم ركائز التعليم الإلكتروني كذلك يفتح الموقع باب الاستفسارات أمام القراء والزوار ويتولى فريق متخصص وعلى دراية الإجابة على تلك الاستفسارات.

خدمات موقع محتوى تشمل الجانب الصحي حيث يتم تقديم أهم المعلومات الطبية عبر قسم الصحة والطب كما يتم الكشف عن استخدامات الادوية ودواعي استعمالها والآثار الجانبية الخاصة بها إضافة إلى ذلك يوجد قسم خاص يتعلق بالرجيم واللياقة حيث يتم فيه تقديم مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الصحة وتنظيم الدورة الدموية وخسارة الوزن الزائد.

يعتبر قسم حول العالم أيضًا من الأقسام الخدمية التي تقدم لزائري الموقع معلومات مفيدة وهامة تشبع العقل وتزيد من الرغبة في التعلم كما يتم عبر هذا القسم التعريف ببعض الشخصيات الهامة التي لعبت دور هام وبارز في المجتمع كما يتم الكشف عن المعلومات الغامضة ذات القيمة التي يهتم القراء بالتعرف عليها.

يقدم محتوى خدمات عديدة للشباب عبر المقالات ولعل أبرزها الأفكار التي تتعلق بتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تقديمها عبر قسم دراسة الجدوى بهدف حث الشباب على العمل وتشجيعهم على الاستثمار في مجالات عديدة تخدم البلاد وتساهم في زيادة الدخل الوطني و تتسق مع الرؤية التطويرية الشاملة التي تتبناها الحكومة.

كذلك يلعب الموقع دور إعلامي هام من خلال حملات التوعية التي يتم إطلاقها حيث يتم الإعلان عنها عبر المقالات المتعددة المنشورة بشكل دوري كما يجرى استطلاع آراء القراء دائمًا والنظر في اقتراحاتهم ووضعها موضع التنفيذ مما يساهم في تطوير الموقع وزيادة عدد القراء.

يقدم موقع محتوى أحدث الترددات الجديدة الخاصة بالقنوات عبر قسم تردد القنوات حيث يفضل الكثير من القراء هذا القسم المميز الذي يعد بمثابة دليل لأهم القنوات سواء الخاصة بالأطفال أو الكبار كما يساعد في التعرف على طريقة ضبط التردد والقائمة الخاصة ببرامج كل قناة مما يساعد القراء في ضبط القنوات التي يهتمون بها ويبحثون عنها.

يعمل القائمون على محتوى مؤخرًا على الارتقاء بالعملية التعليمية بالاتساق مع خطة الحكومة الداعمة للتعليم الإلكتروني حيث يتم نشر الأبحاث الدراسية كما يتم شرح القواعد الخاصة باللغة العربية التي تتعلق بالنحو والصرف إضافة إلى ذلك يتم تخصيص بعض المقالات الخاصة بالمعادلات الرياضية والتي يتم توجيهها لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

لا يزال موقع محتوى حتى الآن موضع التجديد والتطوير على الرغم من مرور خمس سنوات على إطلاقه حيث يهتمون القائمون عليه دائمًا بتطوير المضمون الإعلامي الخاص به بما يتسق مع متطلبات السوق الإعلامي ويلبي حاجات القراء المتطلعين نحو اكتشاف المزيد بهدف زيادة الوعي وتنشيط الذهن.

كذلك يتم البحث بشكل دائم عن أهم الموضوعات التي تهم القراء بهدف تناولها والكتابة عنها مما يساعد في جذب المزيد من القراء سواء في مصر أو الوطن العربي.