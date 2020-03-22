موقف شجاع من نجوم ​برشلونة​ بشأن التكيّف فيروس ​كورونا​

مدن – كشفت تقارير صحف إسبانية، عن موقف شجاع من نجوم ​برشلونة​ بشأن التكيّف مع الأزمة الحالية بسبب فيروس ​كورونا​.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس النادي الكتالوني قد أبلغ مجلس الإدارة بتفهم لاعبي فريق الكرة للوضع الاجتماعي والاقتصادي القاسي حاليًا، بسبب الفيروس المستجد.

وأشارت إلى أن بارتوميو حصل على موافقة اللاعبين بشأن خفض الرواتب، للحد من خسائر الفريق حاليًا، بعد توقف جميع البطولات المحلية والعالمية.

وأوضح أن إدارة برشلونة كانت تخصص 552 مليون يورو للفريق الأول خلال ميزانية موسم 2019-2020.

واضافت، إن بارتوميو لم يجتمع مع جميع اللاعبين، ولكنه عقد جلسة مع القادة الأربعة (ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو، وجيرارد بيكيه)، وحصل على رد فعل ايجابي بشأن خفض الرواتب. -(وكالات)