مولد تسعة توائم في الدار البيضاء

: أكد أطباء عيادة «عين برجه» في الدار البيضاء أن التوائم التسعة الذين رزقت بهم سيدة من جمهورية مالي أمس، في صحة جيدة لكن لا بد من متابعة حالتهم لمدة شهر على الأقل.

وأوضح عبد القدوس حفصي، الناطق باسم العيادة، حيث ولد التوائم «أن الأطفال كانوا يعانون من مشكل في التنفس لكنهم تجاوزا ذلك، وأصبحوا يتنفسون دون مساعدة الأجهزة».

وقال «إن التوائم يتغذون عبر الوريد، وأن وزنهم قد ازداد حيث انتقلوا من 800 غرام إلى 1.4 كلغ». وأنجبت حليمة سيسي (25 سنة) وهي من مدينة تومبكتو شمال مالي، التوائم التسعة وهم أربعة ذكور وخمس بنات».

وأكد الحفصي «أن التوائم في حاجة لشهر أو شهرين ليواجهوا الحياة دون دعم طبي». وأشرف فريق طبي مؤلف من عشر أطباء و25 مساعدا طبيا، على ولادة التوائم التسعة».

وتجاوز التوائم الرقم القياسي على سجل «غينيس» لكونهم أكبر عدد من التوائم يولد دفعة واحدة.

ونقلت أم التوائم حليمة سيسي، قبل ميلادهم بيوم جوا إلى المغرب على نفقة الحكومة المالية لتلقي العلاج الخاص ولتوليدها تحت إشراف طبي.

وكالات