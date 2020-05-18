مولر: علينا التصرف بمثالية لأن الجميع يراقب “البوندسليغا”

برلين – قال الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، عقب انتصار فريقه بثنائية نظيفة على يونيون برلين في إطار الجولة الـ26 من البوندسليغا في أول ظهور للفريق بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، إنه يدرك أن الأعين ستراقب بشدة حاليا لاعبي “البوندسليغا”، أكثر من باقي القطاعات في البلاد، وذلك في إشارة لقواعد السلامة لمحاربة تفشي الفيروس التاجي.

وقال مولر في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (آندر آلتن فورستيري): “عندما يسير شخص في طريق، يتذكر… هناك كنت أقوم بشيء ما، ولكني أتوقف عندما أدرك أن الأوضاع تغيرت”، إلا أن رابطة “البوندسليغا”، أوضحت أن عدم العناق بين اللاعبين للاحتفال بالأهداف هو مجرد توصية، وليس قاعدة واجبة التنفيذ.

Like 'old man's football' Bayern Munich's Thomas Mueller is no fan of playing in empty stadiums Story here: https://t.co/ZvDAfXQ3et pic.twitter.com/TmA1MoqWTh — AFP_Sport (@AFP_Sport) May 18, 2020

وأضاف صاحب الـ30 عاما: “على كل الأحوال، الجميع يبذل مجهودا كبيرا لتجنب العدوى. واكن علينا ألا ننسى أن الجميع يراقبنا بشدة أكثر من أي جزء في ألمانيا، وعلينا التصرف بشكل مثالي”.

وحول غياب الجماهير، أقر الدولي السابق بأن هذا الأمر قد يكون قد قلل من فرص فريق يونيون برلين أمامهم، موضحا: “لقد كانوا متأخرين بهدف، وجاءت لهم فرصة محققة من ركلة ركنية، ولو كان هناك جماهير، لصنعت الفارق، يجب علينا الإقرار بهذا”.

وبهذا الانتصار، الخامس على التوالي للفريق في البطولة والـ18 هذا الموسم، يحافظ بايرن ميونيخ على صدارته وبفارق الـ4 نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي بروسيا دورتموند، بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة. (إفي)