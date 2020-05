مولر: علينا التصرف بمثالية لأن الجميع يراقب “البوندسليغا”

برلين – قال الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، عقب انتصار فريقه بثنائية نظيفة على يونيون برلين في إطار الجولة الـ26 من البوندسليغا في أول ظهور للفريق بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، إنه يدرك أن الأعين ستراقب بشدة حاليا لاعبي “البوندسليغا”، أكثر من باقي القطاعات في البلاد، وذلك في إشارة لقواعد السلامة لمحاربة تفشي الفيروس التاجي.

وقال مولر في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (آندر آلتن فورستيري): “عندما يسير شخص في طريق، يتذكر… هناك كنت أقوم بشيء ما، ولكني أتوقف عندما أدرك أن الأوضاع تغيرت”، إلا أن رابطة “البوندسليغا”، أوضحت أن عدم العناق بين اللاعبين للاحتفال بالأهداف هو مجرد توصية، وليس قاعدة واجبة التنفيذ.

