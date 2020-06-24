مولر يرحب بتحدي هوملس لكسر هيمنة بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا

برلين – رحّب مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر الأربعاء بتحدّي زميله السابق في النادي البافاري قطب دفاع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس، بخصوص إصراره والفريق الأصفر على كسر هيمنة العملاق البافاري على لقب الدوري الألماني لكرة القدم في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وتوّج بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي بلقب البوندسليغا للموسم الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه، فيما حلّ بوروسيا دورتموند وصيفا للموسم الثاني تواليا بعدما تغلّب على مضيفه لايبزيغ الثالث بثنائية نظيفة لنجمه الدولي النروجي الواعد إرلينغ هالاند.

وأصرّ هوملس الذي أمضى ثلاث سنوات مع بايرن ميونيخ قبل عودته إلى دورتموند الصيف الماضي، في تصريحات عقب الفوز على لايبزيغ على أن فريقه يريد “إنهاء الموسم المقبل في مركز أعلى من الذي حققه هذا الموسم”.

وأكد مولر (30 عاما) الذي رفع غلته من الألقاب في البوندسليغا بألوان بايرن ميونيخ إلى تسعة، أن الأبطال استمتعوا بسماع كيف يمكنهم توقع معركة أخرى من أجل اللقب مع دورتموند الموسم المقبل.

وقال في تصريح لمجلة “سبورت بيلد”: “بالتأكيد. دورتموند لديه فريق قد يشكل خطرا علينا”، مضيفا “يمكن تصنيف المنافسة في العامين الماضيين أعلى بكثير من المعتاد”.

وتابع مولر الذي توج وهوملس مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 “أستطيع أن أفهم تعليقات ماتس”.

وأردف قائلا “في إف سي بايرن، نريد منافسا يقف ويقول:+مهلا، بالمناسبة، نحن أيضا نريد أن نصبح أبطال ألمانيا+”.

وكان بوروسيا دورتموند آخر فريق يحرم بايرن ميونيخ من اللقب عندما حقق هذا الإنجاز مرتين متتاليتين بقيادة مدربه يورغن كلوب في 2011 و2012، ولكن منذ ذلك الحين ذهب درع الدوري الألماني حصريا إلى ميونيخ.

وأعرب مولر الذي خاض 529 مباراة مع النادي البافاري منذ ظهوره لأول مرة في موسم 2008-2009، في أن يستمر بايرن ميونيخ في بسط سيطرته طيلة مشواره معه، وقال “يمكنني أن أتحدث فقط عن السنوات الثلاث المقبلة. هذه هي المدة التي يستغرقها عقدي مع النادي”.

وتابع “سأفعل كل شيء ممكن لتحقيق ذلك”. – (أ ف ب)