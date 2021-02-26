مولر يعود إلى قائمة البايرن بعد تعافيه من كورونا

برلين – يعود توماس مولر لاعب بايرن ميونخ إلى قائمة الفريق قبل مواجهة كولن غدا، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا حيث شارك في مران اليوم الجمعة مع باقي زملائه.

وسيكون اسم مولر ضمن قائمة الفريق حيث أكد مدربه هانزي فليك “استعاد لياقته سريعا. تدرب بالمنزل (أثناء العزل الصحي) كما أنه لاعب يتمتع بأساس جيد. لم أقرر بعد ما إذا كنت سأدفع به منذ بداية المباراة”.

بالمثل، تجاوز سيرجي جنابري إصابته العضلية وأصبح جاهزا للمباراة وأدرجه فليك ضمن قائمة البايرن للقاء كولن.

وعن الإصابات العديدة التي تضرب الفريق، علق فليك “نعمل من أجل إكمال صفوفنا مرة أخرى”.

ولم يتحصل البايرن إلا على نقطة وحيدة من آخر جولتين في الدوري، وهو ما استغله وصيفه لايبزيج كي يقلص الفارق بينهما إلى نقطتين فحسب.

إلا أن الفوز العريض الذي حققه فريق الجنوب الألماني 1-4 على لاتسيو الثلاثاء في دوري الأبطال، كان مؤشرا على ارتفاع مستوى كتيبة هانزي فليك وعدم استعدادهم للتنازل عن صدارة البوندسليجا. – (إفي)