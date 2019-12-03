موناكو وسان جيرمان يتواجهان مرتين في منتصف الشهر المقبل

باريس – قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعيين يوم 15 من كانون الثاني (يناير) موعدا للمباراة المؤجلة من المرحلة 15 من الدوري المحلي بين موناكو وضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر، ما يعني أنهما سيتواجهان مرتين في غضون ثلاثة أيام.

وقررت السلطات المحلية الأحد إرجاء مباراة موناكو وسان جيرمان، والتي كانت مقررة في ختام المرحلة الخامسة عشرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، الى موعد لم يحدد.

🚨 Reportée en raison des intempéries, la rencontre @AS_Monaco / @PSG_inside a été reprogrammée au mercredi 15 janvier 2020 ➡ https://t.co/KIbYabFw8Q pic.twitter.com/YRv2NJyamG — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) December 3, 2019

ومع قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري باقامته في 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، سيضطر الفريقان الى مواجهة بعضهما مرتين في غضون أسبوع لأنهما سيلتقيان أيضا في 12 الشهر ضمن المرحلة العشرين.

وستكون روزنامة النادي الباريسي حافلة تماما، إذ أنه مدعو لخوض ست مباريات من الآن وحتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ثم يبدأ العام الجديد بعد العودة من عطلة الأعياد من حيث أنهى 2019 إذ يبدأ مشواره في مسابقة كأس فرنسا في الخامس أو السادس من كانون الثاني (يناير).

ومن المرجح أن يخوض رجال المدرب الألماني توماس توخل الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، في حال فوزهم في 17 الحالي على لومان، في السابع أو الثامن من الشهر المقبل قبل أن يتواجه مرتين مع موناكو في الدوري المحلي ومن بعدهما دور آخر في مسابقة الكأس في 18 أو 19 منه. (أ ف ب)