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موناكو يؤكد رحيل فالكاو إلى غلطة سراي

منذ ساعتين

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موناكو – أعلن نادي موناكو الفرنسي، انتقال مهاجمه ومنتخب كولومبيا لكرة القدم راداميل فالكاو إلى صفوف غلطة سراي التركي.

وكان فالكاو (33 عاما) مرتبطا مع موناكو بعقد حتى حزيران (يونيو) 2020، بيد أن نادي الإمارة سمح له صباح الأحد بالتوجه إلى اسطنبول للخضوع الى الفحص الطبي واتمام صفقة انتقاله الى الفريق التركي.

وانضم فالكاو الى غلطة سراي في صفقة مجانية لمدة 3 مواسم، حيث تطرقت مصادر مختلفة مقربة من الملف الى راتب بقيمة 16 مليون يورو للمواسم الثلاثة بينها 8 ملايين يورو في الموسم الأول. (أ ف ب)

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