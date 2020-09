موناكو يعلن تعاقده مع فولاند مهاجم باير ليفركوزن

موناكو – أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الاربعاء تعاقده مع المهاجم الالماني كيفن فولاند من باير ليفركوزن بعقد لاربعة اعوام.

وجاء في بيان لنادي الامارة بطل فرنسا عام 2017 “أس موناكو سعيد بالإعلان عن وصول كيفن فولاند، الذي وقع على عقد لاربعة مواسم حتى حزيران/يونيو 2024”.

وسجل فولاند 50 هدفا وصنع 32 في 148 مباراة مع ليفركوزن في جميع المنافسات منذ انضمامه اليه عام 2016 قادما من هوفنهايم.

وقال المهاجم “أنا سعيد بالانضمام الى ناد يتمتع بتاريخ عظيم وطموحات كبيرة. كنت أتابع نتائج الفريق والآن أتطلع قدما للانضمام الى المجموعة والبدء في العمل والاتيان بمهاراتي الى الفريق”.

ℹ️ After four years with the Werkself, Kevin Volland is heading to AS Monaco. pic.twitter.com/wcYtIYJvGD

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 2, 2020