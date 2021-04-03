موناكو يكتسح ميتز برباعية في الدوري الفرنسي

مدن – اكتسح موناكو ضيفه ميتز برباعية نظيفة اليوم السبت في انطلاقة الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز الإسباني سيسك فابريجاس الهدف الأول لموناكو من ضربة جزاء (ق50) ثم سجل الألماني كيفن فولاند الهدف الثاني (ق52).

واختتم الفرنسي من أصل تونسي وسام بن يدر الرباعية بهدفين (ق77) و(ق89 من ضربة جزاء).

وأكمل ميتز المباراة منقوصا بعد طرد الغاني جون بوي (ق88).

وبفوزه رفع موناكو رصيده إلى 62 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتا من أوليمبيك ليون الذي تراجع للمرتبة الرابعة بـ60 نقطة قبل أن يحل ضيفا مساء اليوم على لانس .

أما ميتز فتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز التاسع بالجدول الذي يتصدره باريس سان جيرمان بـ63 نقطة بفارق الأهداف أمام ليل.– (إفي)