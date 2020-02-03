موناليزا مصنوعة من مكعبات روبيك في مزاد باريسي

باريس – قبيل انتهاء المعرض الضخم المخصص لليوناردو دافينتشي في متحف اللوفر الفرنسي، تطرح لوحة الموناليزا بحلة حديثة للبيع في مزاد في باريس نهاية الشهر الحالي وهي بعنوان “روبيك موناليزا” (2005) لفنان الشارع إينفايدر وهي مؤلفة من حوالي 330 مكعب روبيك ثلاثي الأبعاد.

ويطرح العمل للبيع في 23 شباط (فبراير) الحالي، وتقدر قيمته بمبلغ يراوح بين 120 ألفا و150 ألف يورو، بحسب دار “آركوريال” للمزادات في باريس. وهو مصنوع بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحا كبيرا في الثمانينيات.

وتخصص “آركوريال” مزادا كاملا للفن المعاصر تطرح فيه أعمالا لكبار فناني الشارع المعاصرين.

وقد اشتهر “إينفايدر”، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ”غزوات” الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم “الروبيكوبية”.

وكانت لوحة “روبيك موناليزا” أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان “روبيك ماستر بيسز”.

وأعاد “إينفايدر” تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.-(أ ف ب)