“مونة” توصل 60 ألف طرد غذائي ودوائي للمنازل

عمان- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور عن نجاح تطبيق مونة الذي أطلقته الحكومة لاتاحة المجال لكافة المواطنين للتسوق من خلال هذه المنصة حيث بلغ عدد الطرود التي تم توصيلها لمنازل المواطنين مايقارب (60) ألف طرد من مواد غذائية وأدوية حتى صباح هذا اليوم.

وأكد الدكتور الجبور أن الهيئة قد قامت بمنح التصاريح اللازمة لـ (85) شركة من شركات البريد والتوصيل (Delivery) والتي تستخدم حالياً حوالي (3000) سيارة لهذه الغاية، وقد توزعت هذه الشركات على كافة محافظات المملكة وعلى النحو التالي (53) شركة في عمان، (8) شركات في إربد، (6) شركات في العقبة (6) شركات في الزرقاء، (3) شركات في الكرك، شركتين في السلط، وشركتين في المفرق وشركتين في مادبا، شركة واحدة في معان وشركة واحدة في جرش وشركة واحدة في الطفيلة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تتبع أسس السلامة العامة التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتطبقها ضماناً للسلامة العامة، حيث يتم تعقيم المركبات العاملة في التوصيل وبشكل يومي من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويتم محاسبة المواطنين بعد وصول الطلبية من خلال وسائل الدفع المتاحة، علماً بأن عملية توصيل الطلبات تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً انسجاماً مع قرار حظر التجول المعمول به حالياً وحسب أمر الدفاع الصادر.