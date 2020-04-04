“مونة”.. طلب واحد للمستخدم في اليوم

إبراهيم المبيضين

عمان – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة يوم أمس بان الحكومة اضافت ميزة جديدة على منصة ” مونة دوت جو” التي اطلقت الأسبوع الماضي وهي ميزة تتيح للمواطنين ” من غير المقتدرين” التقدم للحصول على مساعدات عينية من الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير في تصريحات صحافية للغد بان اضافة هذه الميزة تاتي لاتاحة الفرصة أمام شريحة ” غير المقتدرين” من الناس ممن تجاوزوا سن السبعين وعمال المياومة للتقدم للحصول على مساعدات عينية حتى يتمكنوا من تجاوز الظرف الصعب الذي فرضته فترة حظر التجول التي دخلت اسبوعها الثاني على التوالي في مواجهة ازمة ” الكورونا”.

واشار الوزير الى ان هذه الميزة او الخدمة متوافرة في اسفل الصفحة الرئيسية لمنصة ” مونة” من خلال رابط يطلب من المستخدم استخدام هاتفه المحمول أو التابلت لتعبئة الطلب وذلك لتحديد موقعه الجغرافي بدقة حتى تصله المواد بسهولة ويسر، حيث سيتم التنسيق مع السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطني للتحقق من مدى الاستحقاق.

وعن منصة ” منصة ” التي اطلقتها الحكومة صباح يوم السبت الماضي قال الوزير بان هذه المنصة هي دليل للشركات والتطبيقات المزودة لخدمات توصيل السلع الى المنازل في جميع المحافظات، مؤكدا بان المنصة هي مجرد دليل ومجمع للبيانات عن تطبيقات ومزودي خدمات التوصيل والبقالات والمحال والمراكز التجارية في جميع المحافظات وليست تطبيق للاستخدام .

واضاف بان المنصة تسمح للمستخدم بالطلب مرة واحدة فقط في اليوم من مزود الخدمة الذييجري اختياره.

واوضح بان خطوات استخدام منصة مونة هي كما يلي : القيام بزيارة الرابط التالي (www.mouneh.jo)، ومن ثم القيام باختيار المنطقة أو المحافظة، ومن ثم القيام باختيار الفئة المناسبة لتلبية طلبك وهي تشمل فئتين هما : التطبيقات والمتاجر الإلكترونية التي تمكنك من طلب مستلزماتك التموينية من خلالها وايصالها إلى منزلك، وقائمة البقالات والمتاجر التموينية لتزويدك بمعلومات الاتصال للبقالات والمتاجر التموينية القريبة من منزل المستخدم.

وقال بان مزود الخدمة يتحمل مسؤولية جودة الخدمة والسلع بشكل كامل. ويأتي حديث الوزير في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى أن عدد اشتراكات الإنترنت في الأردن يتجاوز اليوم الـ 8.5 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات الإنترنت المتنقل عريض النطاق عبر الموبايل ” الموبايل برودباند”، وبان نسبة انتشار الهواتف الذكية تتجاوز الـ 90 % من اجمالي مستخدمي الخلوي في المملكة.

إلى ذلك أكد الوزير بان منصة ” مونة” شهدت أكثر من نص مليون زيارة خلال فترة أول يومين منذ اطلاقها مشيرا إلى أن هذا الرقم سوف يزداد الفترة المقبلة كما ان المنصة ستسهم في توعية وتعزيز استخدام المواطنين لعمليات الشراء الالكتروني.

وأشار إلى انه سيتم خلال الأيام المقبلة تقييم التجربة وإضافة أو إيقاف بعض الآليات المُتبعة بحسب أحدث التطورات والتجربة الميدانية.

وسيسمح لمحال السوبر ماركت والهايبر ماركت التوصيل للمنازل من خلال سياراتها المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال الشركات المرخصة لخدمة التوصيل، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء يومياً، علماً بأنه سيتم استبدال الدفع النقدي بالدفع الرقمي قريباً عبر آلية سيتم إعلانها في وقت لاحق.

وعممت الحكومة على مزودي الخدمة دليلاً صحياً شاملاً للسلامة العامة يتوجب اتباعه أثناء عمليات التزويد للمنازل سيخضع للرقابة الدورية من فرق مُتخصصة.

ويذكر أن المنصة قد تم تطويرها برمجياً وإلكترونياً بعمل تطوعي من فريق شركة “طقس العرب” التقني الذي يمتلك خبرة في المجال الرقمي والتقني وفي استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين.