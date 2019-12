مونتيري يلاقي ليفربول بذهنية الفوز – فيديو

الدوحة – سيخوض فريق مونتيري المكسيكي الأربعاء مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم ضد ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، بـ”ذهنية الفوز” على متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما أكد مدربه أنطونيو محمد واللاعب نيكولاس سانشيز الثلاثاء.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عشية المباراة التي يستضيفها ستاد خليفة الدولي في الدوحة، إن لقاء فريق مثل ليفربول “فرصة كبيرة لا تحصل كل يوم الآن لدينا الفرصة حتى نواصل ونحقق الانجاز ونتنافس مع أفضل فريق في أوروبا”.

وتابع “طموحنا كبير ونحن جاهزون ومستعدون للمنافسة يوم غد”، مضيفا “سنحاول ان نستغل هذه الفرصة لننافس حتى آخر مرحلة. غدا سننزل من أجل الاستمتاع في هذه المباراة والفوز كذلك. سنحاول أن نفرض أسلوب لعبنا حتى وإن كنا نواجه خصما كبيرا”.

وتابع المدافع المخضرم (33 عاما) ” لدينا طموح كبير للفوز ولم نأت الى هنا حتى نختبر أنفسنا ضد ليفربول وننتظر ليفوزوا علينا أنتم تعرفون انه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ونحن سندخل المباراة بهذه الذهنية، ذهنية الفوز”.

من جهته، أمل المدرب في أن يتمكن فريقه بطل الكونكاكاف ” من منافسة هذا الخصم الصعب واعتقد ان لدينا الامكانيات لذلك”، مشددا على أن “الفريق في أفضل حالاته. نعلم من سنواجه ولماذا أتينا الى هذه المنافسة. قلنا ان المباراة ستكون صعبة جدا، لكننا أتينا لنتنافس مع أصعب الفرق وتابع “لدينا حافز كبير وسيكون الميدان الفاصل بيننا”.

